Ni lahko živeti z Zlatanom Ibrahimovićem

O Zlatanu Ibrahimoviću se ve, skoraj vse. O njegovi srčni izbranki Heleni Seger, s katero sta skupaj že več kot 20 let in imata dva sinova, Maximiliana (15) in Vincenta (14), ne prav veliko. Nekdanja manekenka in uspešna podjetnica se ne pojavlja veliko in je raje v senci slavnega nogometnega zvezdnika. Ob njegovem 41. rojstnem dnevu pa je razkrila nekaj podrobnosti o skupnem življenju.

»Ni lahko živeti z Ibrahimovićem, a tudi z menoj ne. Mislim, da mi je Zlatan všeč zato, ker se soočam z njim. Imam tudi svojo pomembno preteklost, svojo kariero sem zgradila z veliko odrekanja,« je povedala in razkrila, zakaj se nista poročila.

»Poroka bi zamajala moj občutek neodvisnosti. Ne želim biti označena kot žena nogometaša. Mislim, da ljudje ne vedo, koliko sem študirala, delala in se borila,« je bila odkrita 52-letna Švedinja, ki je zelo uspešen poslovnež. Njeno premoženje vrednotijo na 160 milijonov evrov, še nekaj deset milijonov več (190) je zaslužil prav tako podjeten partner.