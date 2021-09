Ni vdaje, zdaj v boj za drugo mesto

V nadaljevanju preberite:



Slovenska nogometna reprezentanca je bila v Splitu na kolenih, slaba kot že dolgo ne. Najboljši slovenski nogometaš v zgodovini Brane Oblak je bil brez dlake in bi "odstavil" Matjaža Keka že pred letom dni, njegova kolega Zdenko Verdenik in Bojan Prašnikar sta razmišljala o psihično-socialni težavi in o tem, da gre v nogomet vse hitro naprej. Eno od ključnih vprašanje pa je, kaj se dogaja z Josipom Iličićem?