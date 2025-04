Še nikoli ni zabil gola iz prostega strela za Arsenal, v 339. tekmi pa kar dva

Arsenalova zaušnica, ki bi se lahko v povratni četrtfinalni tekmi lige prvakov v Madridu spremenila v nokavt, je močno pretresla tabor evropskih nogometnih prvakov. Sprva je kazalo na že videno zgodbo, po prvih 45 minutah so bili Londončani nemočni proti ne preveč razpoloženimi Madridčani, v drugem je Declan Rice z dvema izjemnima prostima streloma matiral tudi odličnega Thibauta Courtoisa. Bask Mikel Marino je s tretjim golom Real potisnil na rob izpada.

»Običajno se to moštvo dviguje proti koncu tekme. Toda bilo je slabo. Moramo biti kritično in naslednji teden narediti vse, kar je v naši moči,« je po tekmi povedal Realov trener Carlo Ancelotti, ki kljub sijajni zgodovini Realovih vrnitev med žive ni več tako samozavesten. »Možnosti za napredovanje so majhne, toda moramo poskusiti. To je priložnost, da odgovorimo na našo slabo igro. Če pogledate prvo tekmo, potem ni nobene možnosti. Ampak nogomet se spreminja. Nihče ni pričakoval, da bo Rice dosegel dva gola iz prostih strelov. Moramo verjeti, moramo imeti zaupanje,« se je hrabril Italijan, ki se bo moral sprijazniti s tem, da ta ekipa ni podoba ekipi iz minule sezone, ki je izgubila le dve tekmi v celi sezoni. Na stadionu Emirates je Real izgubil že 11. tekmo.

Ni še konec, Carlo Ancelotti in Mikel Arteta se bosta v sredo soočila še enkrat. FOTO: Matthew Childs/Action Images Via Reuters

Vinicius Junior je v slabi formi, Kylian Mbappe ne zmore vsega sam, vratar Thibaut Courtois je bil odličen, a pri projektilih nemočen. »Vrnitev bo težka, a vemo, da smo doma močni,« upa Belgijec v vratih.

Pri Arsenalu so v devetih nebesih. »Čarobni trenutki. Ponosen sem na ekipo. Takšnega stadiona še nisem videl. Za velike evropske tekme potrebujete velike stadione, ki ustvarjajo vzdušje,« je bil vzhičen Arsenalov trener Mikel Arteta, ki upa, da bo ponovil dosežek izpred 19 let, ko je Arsenal na poti do svojega edinega finala v ligi prvakov izločil Real.

Vse oči so bile uprte v junaka. Declane Rice je izvedel nekaj, česar ni še nikoli v 338 tekmah za Arsenal. Že štiri leta »topničarji« niso zadel s prostega strela., nazadnje je uspešen Martin Ødegaard, septembra leta 2021.

»Kakšne so možnosti za dva gola v 12 minutah igralca njegove kakovosti in na tako veliki tekmi, igralca, ki še nikoli v karieri ni zabil gola s prostega strela? Če obstaja igralec, ki to zmore, je to Declan Rice. To je neverjetno,« je varovanca častil Arteta.

»Prevečkrat sem zadel živi zid ali sprožil preko vrat. Najprej sem želel streljati preko zidu, toda videl sem, kako je postavljen, in vratarjev položaj, zato sem si mislil, 'izkoristi priložnost'," je razkril 26-letni angleški reprezentant, ki ga bodo Madridčani še sanjali do sredinega povratnega dvoboja.

Vratar Thibaut Courtois je bil najboljši pri poražencih. FOTO: Matthew Childs/Action Images Via Reuters

»Imel sem samozavest. Toda nisem poletel, ker je pred nami še druga tekma in navdušen sem, vesel, nad luno. Čez nekaj let mislim, da me bo ta dosežek zadel, da je bilo to, kar sem naredil, res nekaj posebnega,« je še dodal Rice.