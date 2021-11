Nikogaršnji, toda nepogrešljivi adut

V nadaljevanju preberite:

Mož odločitve enega od dveh velikih derbijev v 18. kolu 1. SNL v Spodnji Šiški Maks Barišić je že stalnica jeseni in z goli tudi igralec, ki ga ni mogoče prezreti. V ozadju imajo Koprčani še en nesporni steber, obrambnega Žana Žužka. Ob njem in Maksu je tretji član hrbtenice čvrstih Koprčanov Ivan Borna Jelić Balta. Žužek, Domžalčan (24) in nekoč reprezentant v vseh mlajših kategorijah, blesti v »napačni« vlogi. V Koper je prišel, ko je bil ta še v 2. SNL, ker je imel pri takratnem domžalskem trenerju Simonu Rožmanu vlogo rezervista.