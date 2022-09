Nimam čarobne paličice, želim le nadzor nad igro

V nadaljevanju preberite:

S trenerjem Olimpije Albertom Riero smo se vrnili na »mesto zločina«, v prostor za novinarske konference na štadionu Stožice, od koder so ga še pred nekaj tedni napodili jezni člani navijaške skupine Green Dragons. Riera še dandanes trdi, da jih povsem razume, privržence Olimpije pa v še večjem številu vabi na domače tekme. Z zgovornim 40-letnim Majorčanom smo načeli številne zanimive teme, govorili smo o njegovi ljubezni do golfa, kar sam pa je želel razčistiti tudi vse nejasnosti okoli njegovega obiska novogoriške igralnice, ko je bil še član videmskega Udineseja. Kaj pa je povedal o prijateljevanju z Mikelom Arteto in Pepom Guardiolo, trenerjih trenutno vodilnih ekip angleške premier league, Arsenala in Manchester Cityja?