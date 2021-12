Nismo druga Švica, smo pa podalpska Skandinavija

V nadaljevanju preberite:

Slovenija se je, vsaj v enem pogledu, izenačila s skandinavskimi državami – za to je poskrbel Radenko Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki je kljub dvema zaporednima neuspehoma v kvalifikacijah za velika tekmovanja ohranil zaupanje v selektorja članske izbrane vrste Matjaža Keka. Tako kot Mijatović zaupa Keku ni še noben njegov predhodnik kateremu svojih izbrancev, Slovenija je v tem pogledu unikat v tem delu Evrope, kjer so tako neuspešne kvalifikacije vedno pomenile tudi zamenjavo na selektorskem stolčku. V čem so bili od Keka slabši njegovi nasledniki oziroma predhodniki – Slaviša Stojanović, Srečko Katanec in Tomaž Kavčič?