Nizozemci na mundial, Ukrajincem in Turkom ostaja upanje

Anglija, Švica, Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija ter po novem še Nizozemska so reprezentance, ki so se po rednem delu kvalifikacij prebile na nogometno svetovno prvenstvo 2022. Tam imata svoje mesto tudi že gostitelj Katar in Brazilija.

Zadnji kvalifikacijski dan je o 1. mestu odločal v skupini G. V troboju so bile Nizozemska, Norveška in Turčija. Vozovnico za Katar si je zagotovila Nizozemska, ki je premagala Norveško z 2:0. Slednja je tako potegnila kratko, saj je končala na 3. mestu, pred njo je namreč Turčija, ki je v Črni gori zmagala z 2:1 in bo tako igrala v dodatnih kvalifikacijah.

V skupini D je Francija že pred tem osvojila 1. mesto, tokrat je gostovala pri Finski, ki je branila 2. mesto. A slednja je ostala praznih rok. Francozi so jo po zadetkih Karima Benzamaja in Kyliana Mbappeja v drugem polčasu ugnali z 2:0, za nameček pa je Ukrajina z enakim izidom zmagala v BiH in osvojila 2. mesto.

V skupini E je bilo že vse odločeno, zmagovalci skupine Belgijci so gostovali pri Walesu, ki je sicer branil in ubranil 2. mesto po remiju 1:1. Češka je kljub zmagi proti Estoniji z 2:0 tretja, a si je dodatne kvalifikacije zagotovila prek lige narodov.

V dodatnih kvalifikacijah bodo tako igrali Italija, Portugalska, Rusija, Škotska, Češka, Poljska, Švedska, Wales, Avstrija, Severna Makedonija, Turčija in Ukrajina.

Žreb za dodatne kvalifikacije bo 26. novembra ob 17.00 v Zürichu. Dvanajst ekip (šest bo nosilcev) bodo takrat razdelili v tri skupine, tekmovanje bo v drugi polovici marca, le tri zmagovalne ekipe bodo osvojile vizum za Katar.