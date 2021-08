Nogometašem Chelseaja po loteriji še superpokal UEFA

Londončani so drugič po letu 1998 osvojili superpokal UEFA. FOTO: Paul Ellis/AFP

Zmagovalci superpokala v zadnjih desetih letih:

2012 – Atletico Madrid

2013 – Bayern München

2014 – Real Madrid

2015 – Barcelona

2016 – Real Madrid

2017 – Real Madrid

2018 – Atletico Madrid

2019 – Liverpool

2020 – Bayern München

2021 – Chelsea

Nogometaši Chelseaja, ki so si konec maja priigrali končno zmago v ligi prvakov, so svojo vitrino obogatili z novo lovoriko. V dvoboju za superpokal Evropske nogometne zveze (UEFA) so v Belfastu po streljanju enajstmetrovk s 7:6 (1:0, 1:1) premagali igralce Villarreala, zmagovalce evropske lige 2020/21.Redni del tekme se je razpletel z neodločenim izidom 1:1. V 27. minuti so se veselili navijači Chelseaja, potem ko je v polno zadel Maročan, ki je moral malce pred iztekom prvega dela zaradi poškodbe zapustiti igrišče. Drugi polčas so po zaslugi, ki je v 73. minuti poravnal rezultat, dobili nogometaši Villarreala.Ker tudi podaljška nista dala zmagovalca, so o njem odločali streli z bele točke, pri katerih so bili srečnejši Londončani. Za Chelsea, ki so drugič po letu 1998 osvojili superpokal, so bili natančniin, za Villarreal pa Gerard Moreno, ki so ga razglasili za najboljšega igralca tekme,inMed junaki londonskega moštva je bil vsekakor tudi vratar, ki ga je trenerkot džokerja namestoposlal v igro šele v 119. minuti. Ubranil je enajstmetrovkiinZadnji mož v španski zasedbi, ki je sicer prikazal vrhunsko predstavo, je zaustavil le poskusKolajne je nogometašem podelil, predsednik UEFA.