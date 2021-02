Nogometaši Celte Viga prekinili zmagoviti niz Atletica

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši madridskega Atletica so se v dvoboju 20. kola (oziroma 22.) elitne španske lige z igralci kluba Celta Vigo razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:1). »Žimničarji« tako s tekmo manj ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice, na kateri imajo kot vodilni osem točk več kot zvezdniki Barcelone in madridskega Reala.Tekmo na štadionu Wanda Metropolitano so bolje začeli gostje, ki so v 13. minuti prešli v vodstvo, potem ko je žogo za hrbet slovenskega reprezentančnega vratarjaspravil Španec. Nato je na sceno stopil urugvajski zvezdnik Luis Suarez, ki je zasukal rezultat. Najprej je v 45. minuti izenačil na 1:1, na začetku drugega polčasa (v 50. minuti) pa je s svojim drugim golom povišal na 2:1.Ko je že kazalo, da bodo nogometaši Atletica dosegli še deveto zaporedno zmago v španskem prvenstvu, jim je z izenačujočim zadetkom v 89. minuti račune prekrižal Argentinec. Tako so igralci Celte Viga prišli do 26. točke, s katero zasedajo deseto mesto.»Rdeče-beli« bodo naslednjo tekmo odigrali v soboto, ko bodo gostovali pri igralcih Granade. Real Madrid bo jutri gostil Getafe, Barcelona pa v soboto Deportivo Alaves.