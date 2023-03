Najmanj zaželena Erling Haaland in Manchester City

V nadaljevanju preberite:

V nogometni ligi prvakov je vse bolj napeto, osem klubov ohranja možnosti za nastop v finalu gala plesa Uefe, ki bo 10. junija v Istanbulu. Vselej je dramatično tudi pred žrebanjem četrtfinalnih in polfinalnih parov lige prvakov – ta bo danes opoldne na sedežu Uefe v Nyonu –, toda na to ni mogoče vplivati.

Bolj smiselno je oceniti formo okteta kandidatov za finale in njihove možnosti na nadaljnje zmage. Če bi sledili mnenju stavnic, imajo preživeli klubi naslednje možnosti za končno zmago v turški metropoli: Manchester City premore kvoto 2,7, Bayern 3,7, Real Madrid 6, Napoli 6,5, Chelsea 10, Inter 19, Benfica in Milan po 21. Kateri klubi in kateri nogometaši so v dosedanjem delu lige prvakov pokazali največ? Kaj je prvič po letu 2006 uspelo Italijanom? Kaj pričakujejo v Neaplju? Preverite v analizi.