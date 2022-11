Nogometni dialog le tam, kjer so enotnost, vključenost in solidarnost

Evropska nogometna zveza Uefa je na sedežu v Nyonu gostila konvencijo o prihodnosti evropskega nogometa. Na tej so sodelovali vsi deležniki, od nacionalnih zvez, lig, klubov, igralcev, trenerjev, navijačev, agentov, komercialnih partnerjev in odločevalcev. Poudarek je bil na okrepitvi ženskega nogometa, tekmovalnosti in vodenju. Konvencija je posvetovalni proces, ki evropski nogomet združuje pri dolgoročni politiki in vodstvenih reformah, potrebnih za gradnjo vzdržne prihodnosti nogometa za dobrobit vseh, so zapisali pri Uefi. »Nogometni dialog lahko obstaja le tam, kjer so enotnost, vključenost, solidarnost in športni dosežki skupni imenovalci,« je v nagovoru povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin in poudaril pomen unovčenja vsega pozitivnega, kar je prineslo letošnje žensko evropsko prvenstvo.

Predsednik Združenja evropskih klubov (Eca) Naser Al Helajfi je izpostavil pomen skrbi za interese in povezave med vsemi ravnmi nogometne piramide in klubov vseh velikosti. Dodal je, da je treba držati in nadgraditi vez z navijači in s skupnostmi. Predstavnik evropskih lig Mathieu Moreuil je prav tako v osredje kot temelj postavil solidarnost v nogometni skupnosti in poudaril moč sodelovanja med deležniki v zadnjih krizah, kar je razlog za samozavest v skupnih poskusih izboljšanja že tako močnega evropskega nogometa, so še zapisali pri Uefi.

Evropske institucije so ponudile podporo konvenciji kot vključujoč in predstavniški forum za pogovore o prihodnosti evropskega nogometa. Nekdanji nogometaš, zdaj pa član evropskega parlamenta Tomasz Frankowski je pozval k ustavitvi vseh poskusov za ločena tekmovanja, kot je bil poskus superlige. Poudaril je tudi, da mora organizacija športa v Evropi temeljiti na solidarnosti z odprtimi tipi tekmovanj in s športnimi dosežki. Namestnik generalnega sekretarja Sveta Evrope Björn Berge je pohvalil srečanje kot dober model za vodenje v modernem športu in pozval h končanju motenj in sebičnih ekonomskih interesov podpornikov superlige.

Oceniti zasebno vlaganje

Na konvenciji so se dogovorili, da bo ta postala stalna in se razvila v učinkovito, inovativno in pragmatično platformo za pogovore. Uefa bo delala za platforme, ki vključujejo bolj k deležnikom in dejanjem usmerjeno delovanje, da bi s tem dovolila več prispevka različnih deležnikov. Sodelujoči so se tudi strinjali, da je treba narediti več za povečanje spolne uravnoteženosti v višjih nogometnih instancah - na ravni sprejemanja odločitev. Kot so zapisali pri Uefi, so ob vse večji polarizaciji analizirali tako domače kot evropske tekmovalne smernice in ugotovili, da je treba delati na finančni solidarnosti, kakovosti treningov mladih igralcev, regulaciji in nadzoru prestopov in agentov ter regulaciji lastniških vlaganj v več klubov.

Sodelujoči so bili prvi pri posvetovanju glede procesa razvoja naslednje Uefine strategije za ženski nogomet od leta 2024 naprej, pri čemer so med drugim kot prioritete navedli razvoj domačih in reprezentančnih tekmovanj, koledar tekmovanj, dostop do nogometa, razvoj nogometa mladih in povečanje vidnosti in trženja. Prav tako so se strinjali, da je treba oceniti dinamiko vse večjega zasebnega kapitalskega vlaganja v evropski nogomet. S tem želijo promovirati transparentnost, finančno vzdržnost, integriteto in dobro vodenje.