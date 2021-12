Nogometni zastopniki so s prestopi največ zaslužili v Angliji

Na račun prestopov nogometašev so njihovi zastopniki letos zaslužili kar 500,8 milijona ameriških dolarjev oziroma 444,6 milijona evrov. V primerjavi s prejšnjim letom se je zaslužek nogometnih agentov in svetovalcev na račun provizij povečal za 0,7 odstotka.

Kot so sporočili iz Svetovne nogometne zveze (FIFA), so zastopniki največ denarja po zaslugi svojih varovancev zaslužili v Angliji. V žep so pospravili 133,3 milijona ameriških dolarjev oziroma 118,3 milijona evrov, na drugem mestu ji sledi Nemčija s 84,3 milijona ameriških dolarjev oziroma 74,5 milijona evrov.

Pri Fifi so sicer že avgusta objavili, da so provizije nogometnih agentov v zadnjem desetletju znašale 3,5 milijarde ameriških dolarjev oziroma 3,11 milijarde evrov. Emilio Garcia Silvero, vodja pravne službe pri Fifi, je v zvezi s tem izjavil, da imajo nogometni zastopniki pomembno vlogo v svetu najpomembnejše postranske zadeve, vendar pa želijo odpraviti denarna nesorazmerja, ki jih zaslužijo pri prestopih nogometašev.

Že pred časom so pristojni pri Fifi napovedali, da bo v prvi polovici prihodnjega leta sprejela nove predpise za agente nogometašev. »Upamo, da bodo novi predpisi zagotovili večjo preglednost v tem sistemu,« je v zvezi s tem še dejal Garcia Silvero.