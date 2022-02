Nov hud udarec za Atletico: Wando osvojila še 20. ekipa la lige

Odziv ekipe Atletica po hudem porazu z Barcelono (2:4) na Camp Nouu je bil spodbuden, v neverjetnem madridskem derbiju je ekipa Jana Oblaka z igralcem manj premagala Getafe (4:3), a branilci naslova še kar niso izplavali iz rdečih številk. Za to je na sredini tekmi španskega prvenstva poskrbel kar zadnjeuvrščeni Levante, ki je varovancem trenerja Diega Simeoneja prizadejal nov boleč poraz.

Rdeče-beli so globoko v sodnikovem podaljšku spet proslavljali pomemben gol, Angel Correa se je izkazal s »škarjicami«, a je bilo slavje zaradi prekrška preuranjeno. Na koncu je odločil zadetek Gonzala Melera iz 54. minute, ko je produkt nogometne šole srditega mestnega tekmeca Reala sprejel žogo v prostor in jo v kazenskem prostoru s silovitim strelom poslal ob bližnjo vratnico slovenskega vratarja.

Za goste iz Valencije je to velika zmaga v bitki za obstanek, za Atletico pa boleč poraz v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov. Oblak in soigralci imajo s tekmo več enako število točk kot četrta Barcelona (39), točko manj in tekmo manj od Madridčanov ima Real Sociedad. Državne prvake ta konec tedna čaka še vedno neugodno gostovanje pri Osasuni, nato pa na štadion Wanda Metropolitano za prvo tekmo osmine finala lige prvakov prihaja Manchester United s starim znancem Cristianom Ronaldom.