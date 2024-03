Nov izziv za Jana Oblaka bodo razigrani katalonski mladeniči

V Madridu se še ni poleglo razburjenje po srhljivki na Metropolitanu, ki je podaljšala sezono Atletica, časa za slavje pa ni bilo na pretek. V nedeljo v špansko prestolnico prihaja Barcelona, ki doživlja renesanso na krilih mladeničev iz domače akademije. V Angliji navijači pričakujejo četrtfinalni obračun pokala FA med Unitedom in Liverpoolom, Bayer pa tokrat gostuje v Freiburgu.

Stavite na svojega favorita na tujih nogometnih zelenicah. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Atletico Madrid – Barcelona (nedelja, 21.00): V nogometu se stvari čez noč postavijo na glavo. Madridski Atletico je bil pred dvobojem z Interjem v krizi, po uvrstitvi v četrtfinale pa znova pokajo od samozavesti. Enako velja za Barcelono, ki je navijače navdušila z atraktivno napadalno predstavo in zanesljivo zmago proti Napoliju, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Pau Cubarsi in drugi domači mladeniči zbujajo upanje na svetlo prihodnost katalonskega velikana. Tokrat bo več rezultatskega pritiska na ramenih domačinov, ki se borijo za uvrstitev v LP, Barcelona ima pred zasledovalci dokaj varno prednost, madridski Real na vrhu je bržkone neulovljiv. Tip: Oba dosežeta gol.

Manchester United – Liverpool (nedelja, 16.30): Največji angleški derbi ohranja prestiž, četudi rdeči vragi niso več na ravni izpred 20 let. Tokrat bodo 60 kilometrov dolgo pot po avtocesti M62 opravili rdeči iz Liverpoola, ki so v vlogi izrazitega favorita za napredovanje v polfinale. A Liverpool še vedno igra tudi v Evropi, medtem ko ekipa Erika Ten Haga na derbiju rešuje svojo sezono. »Biti moramo bolj lačni zmage, na igrišču pustiti zadnje atome moči in se boriti za vsak meter zelenice. Le tako bomo lahko uspešni,« se ne slepi domači zvezni igralec Sofyan Amrabat. Bo bojevitost Uniteda v dotrajanem gledališču sanj dovolj za novo presenečenje? Tip: 1.

Bruno Fernandes, kapetan Uniteda, bo po nedeljski tekmi odšel na reprezentančni zbor in nato dopotoval tudi v Slovenijo. FOTO: Paul Ellis/AFP

Manchester City – Newcastle (sobota, 18.30): Četrtfinale najstarejšega klubskega tekmovanja v soboto popoldne prinaša še dvoboj branilcev naslova iz Manchestra z Newcastlom. Srake imajo veliko težav s poškodbami, nazadnje jo je v ponedeljek proti Chelseaju skupil še odlični Anthony Gordon in oslabljena zasedba Eddieja Howa bo težko kos Cityju, ki po prigaranem remiju z Liverpoolom prejšnji konec tedna v dobri formi pričakuje tekmece s severa Anglije. Tip: 1.

Freiburg – Bayer Leverkusen (nedelja, 15.30): Kandidati za naslov nemškega prvaka gostujejo pri ranjenem Freiburgu, ki je med tednom v evropski ligi doživel hud poraz proti West Hamu (5:0). Domačini bodo želeli popraviti vtis, tudi Leverkusen bo pod vtisom evropske preizkušnje, ko je v zadnjih minutah rešil kožo proti Karabahu. Vajeti bundeslige ima ekipa Xabija Alonsa trdno v svojih rokah, tudi sanje o neporaženi sezoni so še žive. Tip: 2.

Patrick Schick je v četrtek rešil Bayer pred izpadom proti Karabahu. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Inter – Napoli (nedelja, 20.45): V dvoboju ranjenih italijanskih velikanov o favoritu ni dvoma. Inter bi proti Atleticu lahko, ali celo moral že po rednem delu potrditi napredovanje, na koncu so tudi po zaslugi Oblaka ostali praznih rok. Napoli je imel proti Barceloni precej manj možnosti, enako velja za gostovanje na San Siru. Inter na zadnjih 22 ligaških tekmah ni zgubil (19 zmag, 3 remiji) in koraka scudettu naproti, gostje z juga bodo do konca sezone bili krčevit boj za mesta v Evropi. Tip: 1.