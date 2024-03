Favorizirani Liverpool proti Atalanti

Evropska nogometna zveza je na svojem sedežu v Nyonu izžrebala četrtfinale pare evropske lige. Prvi favorit tekmovanja Liverpool se bo za polfinale meril z Atalanto.

Italijanski četrtfinale sestavljata Milan in Roma, Bayer Leverkusen bo igral proti West Hamu, Benfica pa proti Marseillu. V polfinalu se bo boljši iz dvoboja med Benfico in Marseillom meril z zmagovalcem obračuna med Liverpoolom in Atalanto, boljši izmed Milana in Rome pa z boljšim izmed Bayerja in Marseilla.

Četrtfinalni obračuni bodo 11. in 18. aprila, polfinalni 2. in 9. maja, finale pa bo 22. maja v Dublinu.

Pari četrtfinala evropske lige:

Milan – Roma

Liverpool – Atalanta

Bayer Leverkusen – West Ham

Benfica – Marseille

Para polfinala evropske lige:

Benfica/Marseille – Liverpool/Atalanta

Milan/Roma – Bayer Leverkusen/West Ham

Zajc z Olympiakosom

Turški Fenerbahče, pri katerem igra tudi Miha Zajc, je dobil tekmeca v četrtfinalu nogometne konferenčne lige. Žreb na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu je določil, da se bodo Turki merili z Olympiakosom.

Preostali četrtfinali pari so Brugge – PAOK, Aston Villa – Lille in Viktoria Plzen – Fiorentina. V polfinalu se bo Fenerbahče v primeru uspeha proti Olympiakosu meril z boljšim iz dvoboja med Aston Villo in Lillom.

Četrtfinalni obračuni bodo 11. in 18. aprila, polfinalni 2. in 9. maja, finale pa bo 29. maja v Atenah.

Pari četrtfinala konferenčne lige:

Brugge – PAOK

Olympiakos – Fenerbahče

Aston Villa – Lille

Viktoria Plzen – Fiorentina

Para polfinala konferenčne lige:

Aston Villa/Lille – Olympiakos/Fenerbahče

Viktoria Plzen/Fiorentina – Brugge/Paok