Nov primer rasizma v nogometu

Mouctar Diakhaby je v Španijo prišel iz Monaca. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Španski nogomet je konec tedna zaznamoval predvsem incident na tekmi med Valencio in Cadizom, ko naj bi nogometaš slednjegaz rasističnimi opazkami zmerjal tekmeca iz vrst Valencie. Preiskavo je zdaj napovedala tudi španska nogometna zveza (RFEF).Tekma je bila prekinjena, potem ko je francoski branilec Diakhaby zapustil igrišče, sledili pa so mu tudi soigralci. A nogometaši Valencie so se pozneje vrnili in nadaljevali tekmo, tudi zato, ker so jih opozorili, da bi lahko klub doletela kazen, če tekme ne bi dokončali, je sporočila Valencia.»V slačilnici so nam dejali, da bomo kaznovani, če se ne vrnemo na igrišče. Pogovorili smo se tudi z Diakhabyjem. Dejal je, da ne more več igrati, a razumel, da moramo tekmo odigrati do konca in se izogniti kazni,« je dejal trener moštvaNogometaši Valencie so se dan po tekmi odzvali s posebnim sporočilom oziroma protestom in podprli svojega soigralca.Sodnikje v poročilu po tekmi sicer zapisal, da mu je 24-letni branilec Valencie dejal, da ga je Cala užalil z rasističnimi opazkami. Sam pa s sodniško ekipo tega ni slišal. Diakhabyju in Cali je zaradi prerekanja in nešportnega vedenja pred tem pokazal tudi rumeni karton.Vodstvo španske lige je v izjavi za javnost zapisalo, da obsoja rasizem ter da obtožbe jemlje zelo resno. Napovedali so, da bodo v sodelovanju z obema kluboma ter sodniško ekipo storili vse, da zaščitijo vrednote raznolikosti in spoštovanja v španskem nogometu. Preiskavo pa je napovedala tudi RFEF, poročajo španski mediji. Novico o preiskavi je potrdil tudi predsednik španske ligeCala je očitke zavrnil. »Očitno v tej državi princip nedolžnosti, dokler ni dokazana krivda, ne velja,« je dejal v pogovoru za televizijo Gol. V njegovem klubu so sicer za danes napovedali novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili njegovo plat dogajanja.V španskih medijih se sicer že pojavljajo ugibanja, kakšna kazen bi lahko doletela nogometaša, če bodo ugotovili, da očitki držijo. Kot je zapisal časnik Marca, pravilnik tekmovanja za hujše disciplinske kršitve na tem področju predvideva prepoved igranja od dveh do petih let ter finančne kazni od 18.000 do 90.000 evrov.