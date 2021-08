Nova pogodba z Lewandowskim ni prednostna naloga za Münchenčane

Predsednik nogometnega velikana Bayerna iz Münchna Herbert Hainer je potrdil, da prva prednostna naloga kluba ni podaljšanje pogodbe z enim od najboljših napadalcev na svetu Robertom Lewandowskim. Poljak je v soboto praznoval 33. rojstni dan, zato so na tej točki njegove kariere prioritete kluba drugačne, je v pogovoru za Bild TV sporočil Hainer.



Številni mediji so v zadnjih dneh razglabljali o tem, da si Poljak želi nov izziv v zadnjem delu kariere. Pri Bayernu pa so zanikali govorice, da bi se utegnil Lewandowski v kratkem preseliti drugam. »Danes se nima smisla pogovarjati o podaljšanju pogodbe. S klubom ga dogovor veže še za dve sezoni,« je dodal Hainer. Obenem je poudaril, da se bodo o novi pogodbi nedvomno pogovarjali, »saj gre za najboljšega napadalca na svetu ter igralca, ki zagotavlja veliko število zadetkov«.



Hainer je zagotovil, da je ekipa Bayerna dovolj močna za naskok na vse lovorike in da je za morebitne okrepitve ostalo še nekaj časa, saj se poletni prestopni rok izteče konec avgusta. Prioriteta kluba pa sta kljub temu trenutno novi pogodbi za Joshuo Kimmicha (ima jo do konca sezone 2022/23) in Leona Goretzko (do konca te sezone), je še dodal predsednik Bavarcev.

