Nova zmaga in rekord za Jana Oblaka

Španski nogometni prvak Atletico Madrid je novo sezono odprl z zmago na gostovanju v Vigu pri Celti z 2:1, slovenski reprezentančni čuvaj mreže Jan Oblak pa se je vpisal v klubsko zgodovino. To je bil namreč že njegov 304. nastop za »žimničarje«, s čimer je postal vratar, ki je največkrat oblekel dres tega madridskega kluba



Strelec obeh zadetkov za goste je bil Angel Correa (v 23. in 64. minuti), za domače moštvo pa je najstrožjo kazen v 59. minuti uspešno izvedel Iago Aspas, ki je imel v 80. minuti tudi izjemno priložnost za izenačenje, vendar je, potem ko je že preigral Oblaka, zgrešil nebranjeno mrežo.



Zvezdniki madridskega Reala, ki so v prejšnji sezoni končali na drugem mestu, so uvodno zmago vpisali včeraj, potem ko so v gosteh s 4:1 odpravili nogometaše Alavesa, igralci Barcelone pa so novo obdobje po odhodu Lionela Messija začeli z zmago nad Realom iz Sociedada (4:2).



Dva gola za Katalonce je dosegel Martin Braithwaite (45., 59.), po enega pa sta prispevala Gerard Pique (19.) in Sergi Roberto (91.). Za Sociedad sta v razmaku treh minut zadela Julen Lobete (82.) in Mikel Oyarzabal (85.).



Uvodno kolo elitne španske lige se bo končalo jutri z obračunoma Villarreal – Granada in Elche – Athletic Bilbao.

