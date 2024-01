Nove hude obtožbe: Barceloni športna korist od plačevanja sodnikov

Nekateri španski mediji so poslali v javnost nove informacije o tako imenovanem primeru »Negreira«, ki je razburjal Španijo v lanskem letu. Spomnimo, Barcelona naj bi plačevala storitve nogometnemu sodniku Joseju Marii Enriquezu Negreiri, ki je bil vrsto let izjemno vplivni podpredsednik Združenja nogometnih sodnikov Španije. Katalonski klub je zanikal obtožbe, toda tožilci vztrajajo, da gre za primer korupcije.

»Razumem, da so tako želeli pridobiti športne koristi«

Časopis El Mundo je objavil nove podrobnosti, ki bremenijo FC Barcelono. Gre za pričevanje nekdanjega nogometnega sodnika Joseja Luisa Gonzaleza Gonzaleza, v katerem je slednji neposredno in nedvoumno zatrdil, da bi lahko imel klub »športno korist« od omenjenih plačil Negreiri. Ko so ga vprašali, zakaj je po njegovem mnenju Barcelona Negreiri in njegovemu sinu izplačala več milijonov evrov za »svetovanje« je takoj ponudil odgovor.

»Razumem, da so tako želeli pridobiti športne koristi. Negreira jim je dal vedeti, da ima nekaj moči nad nogometnimi sodniki. Negreira je izkoristil svojo vlogo podpredsednika tehničnega odbora sodnikov, da bi pridobil ekonomsko korist. Moje mnenje je, da je Negreira dosegel dogovor z direktorji ali člani Barcelone, da bi imeli individualne koristi od teh plačil tudi sami, in sicer tako, da bi si jih razdelili.«