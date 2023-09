Novi selektor ženske ekipe: Vem, da lahko dekleta dajo še več

Novi selektor ženske nogometne reprezentance Saša Kolman je izpostavil velik potencial, ki ga imajo članice ekipe. Na klopi selekcije bo prvič že ta petek, ko bo Slovenija začela tekmovanje v ženski ligi narodov B, njegov cilj bo zmaga, kot tudi na naslednjih tekmah. Kolman se je dobil z reprezentantkami prvič šele pred današnjim treningom na Brdu pri Kranju. Po štirih dneh priprav bodo 22. septembra ob 16. uri igrale v Krškem, ko bodo na drugi strani stale Čehinje, v ligi narodov sta v skupini še Belorusija ter Bosna in Hercegovina.

»Zmaga je naš glavni cilj, drugače ne znam delati. Želim si, da tako razmišljajo tudi igralke. Bo pa ta del lige narodov do konca leta pomemben za spoznavanje, da si ustvarim sliko. Imamo mlado ekipo, potencial je zelo velik in prepričan sem, da lahko dekleta dajo še več. Nekatere poznam s seminarjev, ogledal sem si tudi nekaj tekem in sem bil prijetno presenečen, res se veselim dela,« je pred prvim treningom povedal Kolman na sedežu Nogometne zveze Slovenije (NZS) na Brdu pri Kranju.

Tudi nekdanja reprezentanta Mavrič in Dabanovič

Nov položaj je Kolman prevzel 15. septembra, ko je na selektorski klopi nasledil Boruta Jarca. Ta je odstopil po odprtem pismu igralk, v katerem so opozorile na slabe razmere v reprezentanci. Pogledal si je zgodovino spora, z Jarcem še ni govoril. »Za vse sem izvedel iz medijev in bi bilo napačno, da bi to sedaj komentiral. Želim, da obrnemo nov list in se osredotočimo na nadaljnje delo v ekipi,« je izpostavil Kolman.

V strokovno ekipo si je za prvo pomočnico izbral trenerko Nušo Ladinek, ki je bila pred leti tudi pomočnica Jarca. Njegov pomočnik bo tudi prijatelj in nekdanji reprezentant Matej Mavrič Rožič, nekdanji vratar Mladen Dabanovič, član zlate slovenske generacije, pa bo trener vratark.

Nekdanji nogometni branilec Kolman (39) ima pester trenerski življenjepis, 15 let je deloval tudi v tujini. Pred prevzemom selektorskih dolžnosti je kot glavni trener že deloval v Novi Gorici, bil pa je tudi glavni trener v Avstraliji, kjer je vodil mladinsko in nato člansko zasedbo ekipe South Melbourne. Leta 2019 je prevzel dolžnosti vodje nogometne akademije slovitega Reala Madrida v Združenih arabskih Emiratih.

V času pandemije novega koronavirusa je moral zapustiti ZAE, nekaj čaka je bil nato brez zaposlitve, potem pa je prišel na NZS, kjer je bil doslej zaposlen kot strokovni sodelavec za trenerska izobraževanja. Kot igralec je nosil drese Tolmina, v vrstah katerega je pred desetimi leti končal igralsko kariero, Gorice, Primorja, lendavske Nafte, igral je tudi na Ferskih otokih.