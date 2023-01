Novo leto je začel z zloveščim razkritjem

Nekoč je bil veliki up zagrebškega Dinama, ki je že okusil ligo prvakov in pri 19 letih igral proti Juventusu, Sevilli ter Lyonu, potem je kariera zveznega igralca Bojana Kneževića zastala. Reševal jo je tudi v Sloveniji pri Olimpiji, Kopru in Gorici, a se ni izšlo. Za 25-letnega nogometaša pa je največji življenjski izziv prišel v prvih dneh leta 2023. Na zdravniškem pregledu so mu odkrili raka na modih.

»To ne bo moja prva, niti zadnja ovira, ki se je pojavila v zadnjih 25 letih. Vedno sem končal kot zmagovalec, tako bo tudi zdaj. Lahko napišem le: Let's do it!« je prek družbenega omrežja Instagrama sporočil Knežević, ki ga bodo danes operirali v zagrebški bolnišnici.

Bolezen k sreči še zdaleč ni neozdravljiva. Prvi dnevi novega leta so bili srečni za napadalca dortmundske Borussie in reprezentant Slonokoščene obale Sebastiena Hallerja, ki se je po več operacijah in kemoterapijah vrnil na treninge v klubske prostore. Hallerju so julija odkrili tumor na modih.