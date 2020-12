NZS izdala knjigo in dokumentarni film

Premiera dokumentarnega filma 26. decembra

Nogometna zveza Slovenije (NZS) bo praznovanje stoletnice obstoja v tem letu zaključila z izdajo posebne knjige in prikazom dokumentarnega filma, ki je nastal ob tem jubileju.Kot so sporočili iz NZS, knjiga NZS 100 temelji na skrbno izbranih zgodovinskih fotografijah, s pomočjo katerih se bralci sprehodijo skozi zgodovino slovenskega nogometa.Knjigo slovenske krovne nogometne organizacije je uredil novinar, »ki je v sodelovanju z urednico fotografijeposkrbel za čudovit preplet pomembnih zgodovinskih motivov z nogometno in fotografsko estetiko,« so zapisali na uradni strani NZS.Pri pripravi knjige sta ključno vlogo odigrala tudi priznana slovenska zgodovinarja,, profesor na fakulteti za šport, in, kustos v Muzeju športa, dodano vrednost knjigi NZS 100 pa daje še dvojezičnost, saj so vsa besedila prevedena v izborno in vrhunsko publicistično angleščino. Za slednje je zaslužen angleški novinar in regionalni dopisnik BBC z Balkana,Medtem bo dokumentarni film o 100 letih krovne nogometne organizacije doživel premiero v soboto, 26. decembra, ob 20.00 na TV Slovenija 2. Petinpetdesetminutni dokumentarec je plod uspešnega sodelovanja med Nogometno zvezo Slovenije in ekipo TV Slovenija in velja za prvi tovrstni projekt, ki je nastal pod okriljem NZS.Ob tem pri NZS ljubiteljem nogometa obljubljajo, da bodo z ogledom lahko videli nekatere kadre, ki doslej še niso bili prikazani v javnosti. Manjkalo pa ne bo niti pomembnih zgodovinskih utrinkov, ki so zaznamovali slovenski nogomet.