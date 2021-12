NZS potrdila: Matjaž Kek ostaja selektor do leta 2024

Po dveh neuspehih v kvalifikacijah za euro 2020 in svetovno prvenstvo, ki bo leta 2022 v Katarju, je Nogometna zveza Slovenije (NZS) objavila novico o podaljšanju pogodbe s selektorjem članske izbrane vrste Matjažem Kekom.

Keka so hrvaški mediji vnovič omenjali kot možnega kandidata za prevzem zagrebškega velikana Dinama, a bo Kek tako kot lani, ko so ga selili na klop modrih, ostal na čelu reprezentance, s katero je leta 2010 igral na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki.

Slovenski nogometaši so pod njegovim vodstvom razočarali tudi v kvalifikacijah za SP 2022, saj so v družbi Hrvaške, Rusije in Slovaške uspeli prehiteti le Malto in Ciper, ki je enkrat Kekove varovance tudi premagal. V prihodnjem letu sledijo preizkušnje v ligi narodov, kvalifikacije za euro 2024, ki ga bo gostila Nemčija, pa se začenjajo šele marca 2023.

Mijatović: Podpis pogodbe zgolj formalnost

»Slovensko nogometno reprezentanco bo tudi v naslednjem ciklu v UEFA Ligi narodov in kvalifikacijah za UEFA evropsko prvenstvo 2024 vodil Matjaž Kek v skladu z dogovorom in usmeritvami, ki so bile skupno zastavljene že tedaj, ko se je Kek vrnil na selektorsko klop članske reprezentance,« so v sporočilu za javnost zapisali pri NZS.

»S selektorjem Kekom smo s podpisom pogodbe samo formalizirali v preteklosti že dogovorjeno, in sicer, da Kek ostaja selektor do konca kvalifikacij za EP2024,« je po podpisu pogodbe povedal predsednik NZS Radenko Mijatović.