O vrnitvi lumparij in kruhoborstva

Potem ko se je že zdelo, da so v slovenskem klubskem nogometu dodobra opravili z žeparsko miselnostjo ali stavniško mafijo, je bilo v zadnjih nekaj letih mogoče zaznati vrnitev kruhoborcev na sceno. Razmere za lumparije so skoraj idealne, saj ni več ustreznega nadzora in nogomet ni več glavna tema. Nestrokovnost, klientelizem, manipulacije, privatiziranje in goljufije, to so glavni problemi slovenskega klubskega nogometa, ki je zaradi vse manjše kritične mase navijačev (nedavni upor Green Dragons proti Olimpijinemu vodstvu nima zveze s tem in je le razkril, da gre za hujskaštvo ali nepoznavanje razmer) brez ustreznega nadzora. Izvirni greh za vrnitev lumparij in kruhoborcev je revščina, v kateri se je znašel slovenski klubski nogomet.