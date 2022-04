Ob 10. obletnici zadetka, ki je zatresel svet, bo dobil svoj kip

Argentinski napadalec Sergio Agüero bo pred štadionom Etihad dobil svoj kip, potem ko se je po desetih letih kot član Manchester Cityja, za katerega je zabil rekordnih 260 golov na 390 tekmah, lani poslovil od sinje modrih in pridružil Barceloni, kjer pa je zaradi težav s srcem moral končati kariero pri 33 letih.

Kip bodo odkrili na 10. obletnico Agüerovega najbolj nepozabnega gola za City, ki mu je v zadnjem kolu sezone 2011/12 Argentinec prinesel naslov po 44 letih – meščani so potrebovali zmago proti QPR in v sodnikovem podaljšku uprizorili preobrat za končnih 3:2, Agüero je po podaji Maria Balotellija zadel v 94. minuti.

Z Manchester Cityjem je skupno osvojil pet državnih naslovov, en pokal FA in šest ligaških pokalov, njegov kip pa se bo pridružil tistima, ki so ju avgusta postavili Špancu Davidu Silvi in dolgoletnemu kapetanu Vincentu Kompanyju.

Njegov gol, ki je Man. Cityju v izdihljajih tekme zadnjega kola prinesel težko pričakovani ligaški naslov, je verjetno najpomembnejši, gotovo pa najbolj nepozaben v klubski zgodovini:

Kolaž Agüerovih zadetkov v sinje modrem dresu, ko je zabil jubilejnega dvestotega: