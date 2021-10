Ob vrnitvi poraženca zmaga previdne Olimpije in gol Madžara

V nadaljevanju preberite:

Vrnitev Dina Skenderja je v Stožice takoj prinesla predvidljiv in previden nogomet brez tveganja. V konici napada je po prestopu k zeleno-belim sredi tedna Madžar Marko Futacs takoj dobil priložnost v konici napada. Tudi drugi novinec Goran Milović je zasedel položaj v obrambni vrsti. Prve žrtve nove metle so bili slovenski in mlajši igralci, v začetni enajsterici so bili z vratarjem vred štirje.