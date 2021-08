Oblak komaj umiril Simeoneja: Z njim se ne bi rad pomeril ena na ena

Rešil ga je iz zagate

V Rotterdamu je bil od Madridčanov boljši Feyenoord (1:2), dvoboj pa je zaznamovalo več incidentov: najprej izključitev belgijskega krilnega nogometaša rdeče-belih, s katerim se je trenerglasno pogovoril že kar na zelenici, potem ko je v 41. minuti sledilo tudi krajše prerivanje med igralci. Carrasco je v boju za žogo ob črti brcnil bočnega branilca, ko sta oba že ležala na tleh.Še bolj vroče je bilo po koncu obračuna, ko je Simeone odrinil smejočega domačega trenerja, mednju pa je skočil, ki je tekmo odigral v vlogi kapetana.»Če ne bi bilo nikogar, da bi me zaščitil, bi se znašel v težavah,« se je Oblaku, ki ga je odpeljal na varno, zahvalil Slot. »Z njim se ne bi rad pomeril ena na ena,« je po obračunu o Simeoneju za ESPN še povedal nizozemski strokovnjak. »Malce je pretiraval, a igralcem sem rekel, da se lahko iz tega tudi kaj naučimo. Ne želijo izgubiti v nobenem primeru, četudi gre za trening, ko mislijo, da je prišlo do prepovedanega položaja. V prvem polčasu smo igrali dobro in imeli veliko priložnosti. Dobro je, da smo tako otežili igro Atletica,« je varovance še pohvalil Slot.Feyenoord je na legendarnem De Kuipu obračun dobil z golomv 93. minuti, Oblaka pa je za vodstvo v 18. minuti premagal. Po izključitvi Carrasca so španski državni prvaki izenačili v 83. minuti prek, nato pa je že v 93. minuti tekme (sodniki so napovedali zgolj dve minuti podaljška) po podaji s strani v padcu z roba kazenskega prostora Oblaka premagal Bannis. Atletico je tekmo sklenil z zgolj 39-odstotno posestjo žoge.