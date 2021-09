Oblak na San Siru, v akciji tudi Salah, Haaland, Benzema ...

Erling Haaland bo glavno orožje Borussie. FOTO: Ozan Kose/AFP

Karim Benzema je stroj za gole. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Po dveh tednih se nocoj vrača Uefina liga prvakov. Poleg derbija med Paris Saint-Germainom in Manchester Cityjem bo še nekaj zelo zanimivih tekem.Slovenski kapetanbo z Atleticom gostoval pri Milanu, ki je v prvem kolu izgubil na Anfieldu z 2:3 in bo lovil prve točke med elito po osmih letih. Španski prvaki so konec tedna izgubili pri Alavesu (0:1), kar je bil njihov prvi poraz v la ligi. Rossoneri pa so zmagali pri Spezii z 2:1 in so drugi v serie A za Napolijem. Še vedno ni igral poškodovani prvi zvezdnikV skupini B bo Liverpool gostoval v Portu, Jürgen Klopp naj bi v napadu stavil na trojček. V obrambi, ki je prejela tri gole od Brentforda (3:3), pa naj bi naredil menjave. Rdeči so še vedno vodilni na lestvici premier league.Leipzigbo gostil Club Brügge, ki je v prvem kolu presenetljivo odščipnil točko PSG. Skupina C prinaša na papirju dva neizenačena dvoboja, Borussia bo z Erlingom Haalandom velik favorit proti Sportingu, Ajax pa še večji proti Bešiktašu.V Kijevu bo Šahtar domačin na tekmi z Interjem. Italijani so v prvem kolu doma izgubili z Real Madridom, ki bo gostil novince iz Šerifa. To bo nova priložnost za, da potrdi odlično strelsko formo. Francoz je na sedmih tekmah zbral 8 golov in 7 podaj.