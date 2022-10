Odlični Turek ne more brez nekdanjih reprezentantov Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Liga prvakov ne sodi zaman na vrh privlačnih tekmovanj v Evropi. Tudi tretje dejanje so zaznamovali mojstrski goli in nepričakovani izidi nekaterih tekem, obe kategoriji pa je mogoče združiti v razplet derbija med Interjem in Barcelono, ki ga je zaznamoval 28-letni nemško-turški plejmejker Hakan Čalhanoglu.

Čalhanoglu je z golom nadgradil odlično kolektivno predstavo Italijanov. Nekoč je že blestel v paru u enim (nekdanjim) slovenskim reprezentantom v Nemčiji, s še enim nekdanjim adutom Slovenije to počne v italijanskem prvenstvu.