Odštevanje do finala: Princ William: Pripeljite ga domov; Mancini kot Mel Gibson

Giorgio Chiellini je steber italijanske obrambe. FOTO: AFP

Verjetni postavi:



Anglija: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Saka, Kane, Sterling.

Italija: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Harry Kane je angleški kapetan. FOTO: AFP

Princ William se bo iz Wimbledona preselil na Wembley. FOTO: Jed Leicester/AFP

V Londonu in drugod po Angliji je vse nared za zabavo, s katero bi proslavili prvi naslov evropskih prvakov v nogometu. A nasproti ji v nocojšnjem finalu stoji italijanska reprezentanca, ki želi za vsako ceno pokvariti angleško zabavo.Na tisoče angleških navijačev se je zbralo okoli Wembleyja že ure pred finalom eura. Na štadionu bo lahko za finale 60.000 gledalcev, večina domačinov. V večernih urah pa je pričakovati, da se bo življenje po državi bolj ali manj ustavilo, ko se bo več milijonov Angležev prilepilo na male zaslone. Številni delodajalci v Angliji so že napovedali, da se bo delovni dan v ponedeljek začel kasneje, zato da bi si ljudje po nocojšnji tekmi opomogli.Za Anglijo je vložek ogromen. Na domačem štadionu bodo prvič v zgodovini igrali za evropski naslov, s čimer bi potešili nogometnih uspehov lačno javnost, ki že od svetovnega prvenstva leta 1966, ko so na domačem prvenstvu postali svetovni prvaki, čaka na nov velik uspeh. Selektor Angleževvztraja, da je njegova ekipa sposobna spisati zgodovino. A Italijani imajo na drugi strani svoje načrte.Izkušeni kapetan gostovpravi, da igranje pred angleškimi navijači ne bo vplivalo na igro azzurrov. »Vedno obstaja domača ekipa. To se je zgodilo v preteklosti in se bo zgodilo še kdaj,« je odgovoril na vprašanja, ali je format letošnjega prvenstva nepravično pomagal Angležem, ki so že pet od šestih srečanj do finala igrali na Wembleyju.Italijani so se v finale prebili s tremi prepričljivimi zmagami v skupinskem delu, ki so jih nadgradili z zmagami nad Avstrijo, Belgijo in Španijo v izločilnih bojih. Nepremagani so na zadnjih 33 tekmah. »V finalu moramo izkoristiti svojo priložnost. Tako preprosto je. Že pred turnirjem sem dejal, da za zmago potrebujemo malce norosti in veliko umirjenosti,« je dodal Chiellini.Obe ekipi sta bili pred finalom doma deležni podpore iz visokih krogov. Angleški reprezentanci so uspeh zaželeli takokot tudi premierin. »Kar ne morem verjeti, da se to dogaja ... Za vami stoji cela država, zato pripeljite nogomet domov,« je z uporabo angleške krilatice o vrnitvi nogometa domov zapisal William.Na drugi strani so italijanski reprezentanci srečo zaželeli člani zmagovalne reprezentance azzurrov na svetovnem prvenstvu leta 1982, ki so takrat v finalu premagali Zvezno republiko Nemčijo. »Hvala, ker ste nam omogočili, da ponovno doživljamo našo zmago. Da se zaradi vas znova počutimo mladi in brez strahu,« so v posebnem pismu za športni časnik Gazzetta dello Sport zapisali svetovni prvaki izpred 39 let.Med podporniki italijanske reprezentance pa so tudi mnogi v sosedah Anglije. Tako je škotski časnik The National danes na naslovnici objavil sliko italijanskega selektorja, oblečenega v škotskega heroja, ki ga je v filmu Braveheart upodobil