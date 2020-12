Ogorčeni Čeferin, Mourinho, Pogba, Gullit in številni drugi

»Pomembno je, da spregovorijo igralci, saj so prav oni žrtve«

V filmu nastopata tudi Jose Mourinho in Paul Pogba, ki sta sodelovala v taboru Manchester Uniteda. FOTO: Ian Kington/AFP

Evropska nogometna zveza (Uefa) je na svoji televiziji objavila zanimiv dokumentarni film z naslovom Ogorčeni (). V dokumentarcu, ki traja slabo uro, nastopajo številna znana imena iz nogometne družine, njegov namen pa je opozoriti javnost naO vseh vrstah diskriminacije so prek osebnih izkušenj govorili predsednik Uefe, uspešna trenerjain(nekoč) odlični nogometašiin še nekateri igralci in igralke.»Zelo pomembno je, da spregovorijo igralci, saj so prav oni žrtve diskriminacije. Pogovarjati se moramo predvsem z akterji na igrišču, saj vse skupaj doživljajo iz prve roke,« je zatrdil Čeferin. Dokumentarec prinaša vrsto zanimivih zgodb znanih pripovedovalcev z vseh koncev sveta, eno od njih je povedal tudi hrvaški reprezentantTa je razkril zgodbo iz otroštva, ki ga je zaznamovalo tudi obdobje, ko se je znašel med begunci in moral z družino pobegniti v Nemčijo.,« je začel pripoved Lovren, ki je najprej opisal prigodo po vrnitvi iz Nemčije v Karlovac. »Pred našim stanovanjem je bilo majhno travnato igrišče, na katerem je igralo osem, devet fantov. Pridružil sem se jim v majici Bayerna, saj si veljal v Nemčiji za pravega frajerja, če si navijal za Bayern. Vsi so se začeli smejati, nekdo je nekaj rekel in sledil je prvi pretep … Nogomet je univerzalni jezik in ga razumejo vsi. Povezuje ljudi in zato vsi govorimo isti jezik. Nekaj se mora spremeniti, kazni za kršitelje teh predpisov bi morale biti veliko bolj ostre.«Nedvoumen je bil tudi: »Diskriminacija na temelju česar koli je v popolnem nasprotju z mojimi življenjskimi načeli in mojo filozofijo. Nihče se ne bi smel skrivati, saj diskriminacija obstaja in se moramo odkrito boriti proti njej.«