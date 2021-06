Okužen tudi Llorente in dva člana švedske reprezentance

Kot je sinoči sporočila španska zveza, bo 27-letni član Leeds Uniteda Diego Llorente zapustil priprave trikratnih evropskih prvakov v Las Rozasu. Že vse od objave nedeljske okužbe 32-letnega nogometaša Barcelone Sergia Busquetsa španska izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Luisa Enriqueja trenira s precejšnjimi omejitvami.



Manj kot teden dni do eura 2020 ima tako še drugi pozitiven primer v reprezentanci. Enrique je sicer že po pozitivnem testu Busquetsa ustvaril nekakšen »mehurček« z morebitnimi menjavami, v katerem skupaj trenira že kar 17 nogometašev, med njimi Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Mendez, Raul Albiol in Kepa Arrizabalaga. Vodstvo reprezentance se namreč boji, da bi se lahko ponovila zgodba madridskega drugoligaša Fuenlabrada, v katerem so po vdoru koronavirusa zabeležili kar 28 okužb znotraj moštva. Ostrih kritik je deležno tudi ministrstvo za zdravje, ki kljub pozivom Španske nogometne zveze ni odobrilo cepljenja za nogometaše ob začetku priprav.



Zaradi Busquetsovega pozitivnega primera je Španija zadnjo pripravljalno tekmo za EP izpustila oziroma se je z Litvo pomerila reprezentanca do 21 let, ki je (uradno) branila barve članske reprezentance in navdušila z zmago s 4:0. Španci bodo prihodnji ponedeljek v Sevilli začeli EP v skupini E proti Švedski, nato pa jih čakata še tekmi s Poljsko in Slovaško. Tudi iz švedske reprezentance so poročali o dveh pozitivnih primerih.



Evropska nogometna zveza je sicer spremenila pravila tekmovanja in bo v primeru okužb z novim koronavirusom dovoljevala vpoklic novih nogometašev tudi na dan prve tekme na turnirju.

