Olimpija in Celje dobila februarska tekmeca

V Nyonu so opravili žreb play-offa za osmino finala Uefine konferenčne lige. Olimpija se bo februarja merila z Borcem iz Banjaluke, Celjani bodo igrali spet na Cipru tokrat z Apoelom, potem ko v ligaškem delu niso bili kos Pafosu.

Ob morebitni uvrstitvi v osmino finala bi prvaki iz Celja marca igrali ali z Luganom ali z Djurgardnom, Ljubljančani pa bi se srečal z dunajskim Rapidom ali s Fiorentino. Predvidena termina sta 13. in 20. februar. Celjani bodo prvo tekmo igrali doma, Olimpija pa v gosteh.

Olimpija je bila v skupinskem delu 14. z 10 točkami, Celje 21. s sedmimi. Apoel jih je zbral 11, Borac pa 8.

V delegiranem žrebu po vnaprej določenem sistemu nosilcev je bilo že pred plesom kroglic jasno, da bo 14. nosilka Olimpija prvo tekmo igrala v gosteh bodisi proti Vikingurju iz Reykjavika (19) bodisi Borcu iz Banjaluke (20), žreb pa ji je namenil bosanskega predstavnika, pri katerem od Slovencev igrajo Sandi Ogrinec, Aleks Pihler in Gregor Bajde.

Celjane kot 21. nosilce najprej čaka domača tekma proti postavljenemu ciprskemu Apoelu (11), pri katerem brani nekdanji slovenski reprezentant Vid Belec. Drugi možni tekmec je bil še en predstavnik Cipra Pafos (12), s katerim so se varovanci Alberta Riere pomerili že v ligaškem delu in na Cipru izgubili z 0:2.

Klubi od devetega do 16. mesta so nosilci in bodo povratno tekmo 20. februarja odigrali doma, klubi od 17. do 24. mesta pa bodo 13. februarja gostili prvo srečanje.

Tudi preostali klubi s slovenskimi nogometaši so dobili tekmece v dodatnih tekmah. Jagiellonia Dušana Stojinovića se bo pomerila z Bačko Topolo, Panathinaikos, pri katerem si kruh služita Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar, pa se bo meril z Vikingurjem iz Reykjavika.