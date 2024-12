Albert Riera pred ključno tekmo: Delamo dobro, a izgubljamo točke

Nogometaše Celja v četrtek ob 21. uri na stadionu Z'dežele čaka zadnja tekma ligaškega dela konferenčne lige. Njihov tekmec bo valižanski predstavnik The New Saints. Celjani so navkljub štirim zaporednim tekmam brez zmage pred dvobojem optimistični, saj verjamejo, da trenutni rezultati ne odražajo siceršnje kakovosti njihove igre.

"Ni veliko moštev, v katerih bi bilo vzdušje po štirih tekmah brez zmage tako dobro. Veliko stvari delamo dobro, a se seveda zavedamo, da nismo popolni. Ob tem na žalost izgubljamo tekme in točke, kar je posledica napak," je na današnji novinarski konferenci uvodoma razmišljal celjski strateg Albert Riera.

Dodal je še, da se zaveda, da je četrtkova tekma zelo pomembna za prihodnost kluba. "V četrtek imamo krasno priložnost, da se uvrstimo med 24 najboljših ekip v konferenčni ligi. Vedno si želimo čim več, četudi se lahko določena zadeva zgodi prvič. Zavedamo se svojih omejitev, a v isti sapi poudarjamo, da se čutimo enakovredne z vsemi ekipami, s katerimi smo doslej igrali," je povedal Riera in izpostavil, da je Celje v konferenčni ligi igralo z zahtevnimi tekmeci, med katerimi v omenjenem tekmovanju nihče ni zbral manj kot pet točk.

V celjskem taboru se pred dvobojem z moštvom The New Saints zavedajo vloge papirnatega favorita, kar po besedah Riere ni nujno prednost, a bo moral biti pristop njegovih varovancev enak kot na vseh prejšnjih tekmah.

Albert Riera s svojimi ognjevitimi medijskimi nastopi, pogostimi konfrontacijami in pikrimi izjavami pogosto dvigne veliko prahu. FOTO: Črt Piksi

Po podatkih Transfermarkta je skupna vrednost igralcev valižanske ekipe 2,71 milijona evrov, kar je za slabih 10 milijonov evrov manj od Celja. Velika razlika je tudi v vrednosti najvrednejšega igralca. Pri Valižanih je to škotski napadalec Declan McManus, za katerega usluge bi moral njegov novi delodajalec odšteti 225.000 evrov, medtem ko bi pri Celjanu Svitu Sešlarju ta vsota znašala 2,5 milijona evrov.

Točke odnaša obramba, ne napad

Riera kot običajno ni želel razkriti taktike, s katero se namerava lotiti tekmecev iz Walesa. "Gre za ekipo, ki nima česa izgubiti. To je lahko hkrati dobro in slabo. Ko je nasprotnik v takšnem položaju, ne veš, kaj lahko od njega pričakuješ. Lahko, da bodo na nas pritisnili že na naši polovici, možno pa je tudi, da bodo zgostili sredino in čakali na naše napake. Vsekakor pa moramo biti osredotočeni na naš način branjenja," je misli strnil Riera, ki v četrtek ne bo mogel računati na napadalca Armandasa Kučysa in Nikito Josifova ter branilca Nejca Ajhmajerja.

Igra v obrambi je moštvu iz knežjega mesta v letošnji sezoni odnesla že precej točk, kar je potrdil tudi vezist Tamar Svetlin. "Analiza je pokazala, da prejemamo preveč zadetkov, kar se nam dogaja skozi vso sezono. V tem tednu smo igri v obrambi posvetili posebno pozornost, zato pričakujemo določen napredek. Igra v napadu nam je stekla, a branjenje ni bilo najboljše. V četrtek moramo biti na to bolj pozorni in nadaljevati z učinkovitostjo v napadu," je povedal Svetlin.

Poudaril je še, da pričakuje težko tekmo, saj gre za ekipo z Otoka, in dodal, da ima skupaj s soigralci v letošnji sezoni že izkušnje z irskim moštvom Shamrock Rovers, ki jih je izločilo v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo.

Zmaga Celjanom skoraj zagotovo prinaša uvrstitev v izločilne boje. Napredovanje jim lahko preprečita le visoki zmagi Bačke Topole proti armenski ekipi Noah in kazahstanske Astane proti ciprskemu Apoelu, pri čemer bi srbski in kazahstanski predstavnik morala biti od tekmecev boljša za več kot pet zadetkov.