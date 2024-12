Olimpija je prišla uživat, izgubiti ne more ničesar

V nadaljevanju preberite:

Bitka za najboljših osem evropskih »tretjeligašev« je še odprta. Nedotakljiv je le angleški velikan Chelsea, za katerega je KL zgolj »poligon za trening«. Dvakratni evropski prvak je zmagal vseh pet tekem in dosegel 21 golov, varna je tudi Fiorentina s 13 točkami, medtem ko se bo za uvrstitev med osem najboljših in nepsoredno uvrstitev v osmino finala potegovalo še več kot ducat klubov.

V Olimpijinem igralskem taboru, ki je že v torek dopotoval v Bialystok in v soboto utrjeval moštveni duh na božično-novoletni zabavi, ne skrivajo visokih ambicij. Trener Victor Sanchez se zaveda, da je bila zaušnica in lekcija belgijskega Cercle Bruggeja prejšnji četrtek izkušnja, ki jo mora resno moštvo vzeti kot opozorilo in se iz nje tudi nekaj naučiti. Kljub odlični polsezoni ni vseeno, na kakšen način jo bo končala.

»Običajno smo imeli tri do štiri dni za pripravo na tekmeca. Zdaj cel teden. Analizirali smo Jagiellonio, je nevarna v napadu, ustvarjalna, dobro postavljena v linijah. Prepričani smo o tem, da bo težka tekma, ampak prišli smo uživati in igramo za nekaj, ničesar ne moremo izgubiti. Polne tribune bodo motiv za vse, kdo si tega ne želi,« je prijaznim in ustrežljivim gostiteljem pojasnil Madridčan, ki bo v novem letu dobil še enega pomočnika, in poudaril tudi taktično dovršenost tekmecev, z večinskim deležev tujcev v najboljši enajsterici.