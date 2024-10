Olimpija in Celje navdušujoča tudi v Evropi, sedem golov za šest točk

V nadaljevanju preberite:

Olimpija in Celje sta v velikem slogu izpeljala prvi domači tekmi v konferenčni ligi. Zeleno-beli so bili tekmovalni in požrtvovalni, Celjani pa spektakularni kot le redko kateri slovenski klub v evropskih tekmovanjih. V Stožicah so Ljubljančani zadeli na začetku tekme in ob koncu za rezultatsko zanesljivo zmago z 2:0, državni prvaki pa so napolnili mrežo Bašakšehirja za izjemnih 5:1.

Racionalni in taktično previdni Ljubljančani so s tekmovalno predstavo brez pretiranih potez za užitek in taktično dovršenostjo premagali goste iz Linza. Španski trener Victor Sanchez je dobro ocenil, da se s tekmeci ne smejo spustiti v nenadzorovano telesno dirko, ki bi prinesla preveč tveganja.

»Lahko bi bilo tudi 10:1,« je v evforičnem slogu povedal najboljši igralec tekme v Celju Svit Sešlar, ki je z virtuozno predstavo navdihnil soigralce in je imel glavno vlogo v za Celjane vendarle nenavadni tekmi. Bili so v obrnjeni vlogi kot v slovenski ligi in so tekmecem od prve minute prepustili žogo v posest, sami pa prežali na nasprotne napade.

Kdo so tekmeci v 3. kolu in kdaj?