Učna ura Celjanov: v evropskem ritmu ni prostora za napake

Nogometaši Celja so na lastni koži izkusili, da v lovu za evropskimi točkami ni prostora za spodrsljaje, omahovanje in odstopanje od taktičnega načrta. Tokrat je bila Vitoria za razred boljši tekmec, končnih 3:1 je glede na prikazano na zelenici še spodbuden rezultat za Celjane, ki bodo morali popraviti predvsem igro v obrambi. Gol Aljoše Matka je bil ena redkih svetlih točk na Portugalskem.

Pred odhodom v Guimaraes je celjski trener Albert Riera poudarjal, da jih v igri brez žoge čaka še veliko dela, prvi polčas tekme z Vitorio je pokazal, da je imel Španec prav. Po spodbudnih uvodnih minutah so Celjani začeli prehitro zapravljati žoge na sredini igrišča, kazen je prišla že v sedmi minuti, ko je Vitoria razgalila naivnost in neodločnost premalo izkušene gostujoče zasedbe. Desni bočni David Zec je žogo izgubil na nasprotnikovi polovici, se nato prepočasi vrnil v svoj kazenski prostor, njegovi soigralci niso potegnili ročne zavore in prodor Kaia Cesarja ustavili s prekrškom, kazen je sledila v obliki lepega zadetka Samuja za vodstvo domačinov.

Spoznali so, kaj pomeni evropski ritem

»Nisem jezen na igralce, spoznali so, kaj pomeni evropski ritem, tekmeci so bili zelo hitri in zasluženo zmagali,« je po tekmi za Sportklub umirjeno ocenil Riera. Hitri igralci Vitorie so se za drugi zadetek poigrali z desno stranjo celjske obrambe, Klemen Nemanič je hitro izpadel iz igre, Zec pa znova ni dovolj trdo pristopil k Gustavu Silvi in na semaforju je pisalo 2:0. »Prehitro smo izgubljali žoge, ko smo jo osvojili, smo zmogli le podajo ali dve, nato smo jo podarili tekmecu. Posledično smo morali veliko teči in ritmu nismo bili kos,« je zaključil Riera.

Na tekmi z Bravom je bila razmočena zelenica za Celjane prepočasna, na Portugalskem pa tekmeci veliko prehitri. FOTO: Leon Vidic

Če bi igralci Vitorie s predstavo iz prvega dela igre vztrajali tudi v drugem, bi bil celjski poraz lahko precej višji, obliž na evropske rane je v 91. minuti prilepil Matko. Prebujenje lani prvega strelca bi bilo odlična novica za Celjane, ki pa vendarle bolj kot zadetke pogrešajo Marka Zabukovnika in Žana Karničnika, ki bi v obrambo vnesla trdnost in zbranost, ko je žoga v celjski posesti.

»Vitoria nas ni presenetila, škoda je le, da smo hitro prejeli prvi gol, ker smo imeli nekaj priložnosti. Zasluženo so zmagali, pokazali so, da so trenutno za raven boljši od nas,« alibijev ni iskal celjski zvezni igralec Tamar Svetlin. Vsaka tekma bo Celjanom prinesla več izkušenj, podobno se je lani dogajalo z Olimpijo, ki je šele v drugem delu konferenčne lige ujela pravi ritem. Če bo Celje resno želelo poseči v boj za evropsko pomlad, bo moralo biti obdobje učenja za državne prvake nekoliko krajše.