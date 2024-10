Olimpija samozavestno nad nemškega palčka

V nadaljevanju preberite:

Z imenitno popotnico kvalifikacij za konferenčno ligo in tudi izkušnjami iz minule sezone gre Olimpija v konferenčno ligo po nekaj več: napredovanje v evropsko pomlad, med 24 najboljših, ali kar neposredno uvrstitev v osmino finala. Ali so njene ambicije realne, bo deloma razkrila že prva tekma, ki jo bodo zeleno-beli igrali drevi (18.45) v Nemčiji pri Heidenheimu. Lansko odkritje bundeslige prvič igra v evropskih pokalih.

Heidenheimova pravljica in preboj iz amaterske pete lige v najmočnejšo pod taktirko »večnega« trenerja – v tej vlogi je že od leta 2007 – Franka Schmidta je prav z možnostjo nastopa v Evropi dobila še eno sijajno poglavje. Preboj v KL ni bil lahek, švedski Häcken je še šest minut pred koncem povratne tekme držal podaljšek, a je nato še drugič izgubil. Bundesligaški palček je napredoval s 5:3 (2:1, 3:2).

Pet različnih strelcev je razveselilo trenerja, ki je sestavil zasedbo s pretežno nemškimi igralci. Le trije člani prvega moštva nimajo nemškega potnega lista, najmočnejša aduta pa sta mlada napadalca, 18-letni Bayernov up in reprezentant selekcije do 21 let Paul Wanner ter še danes 24-letni Marvin Pieringer. Popolnoma enak strelski izkupiček imata v tej sezoni, po dva gola sta zabila v bundesligi, enega pa proti Häcknu.