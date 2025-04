Olimpija je prva v Evropi

Saj ni res, pa je. Olimpija je na vrhu plačnikov kazni zaradi rasizma in diskriminacije od poletja 2022. Tako je razkrila analiza vodje oddelka za varnost pri Hrvaški nogometni zvezi Jurice Jurjevića. V podrobni 33-mesečni raziskavi, ki je obsegala več kot 220 zvez in klubov ter več kot 4000 tekem, je Jurjević želel odkriti koristne informacije za hrvaške klube in reprezentanco, kako zmanjšati nepotreben denarni odliv zaradi navijaške nediscipline. Pregled 1500 disciplinskih prijav je razkril, da so klubi Uefino blagajno napolnili s kar 35 milijonov evrov.

V povprečju (glede na število odigranih tekem) je po kaznih na prvem mestu Francija, sledita Švedska in Švica. Največji plačniki z več kot tremi milijoni evrov so Italijani.

Med klubi je bila največja plačnica kazni srbska Crvena zvezda, ki je v tem obdobju odštela 778.125 €, med krovnimi organizacijami pa je na vrhu plačnikov Romunija s 636.125 €

Olimpijino neslavno prvo mesto iz naslova rasizma in diskriminacije v skupnem seštevku prekaša Srbija, ki je plačala 200.000 €.