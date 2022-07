Olimpija preskočila Radomlje in zasedla vrh

Ljubljanski obračun, ki večino tekme ni postregel s posebej razburljivo igro, so dobili igralci Olimpije, ki so tako še naprej edini stoodstotni v ligi (in brez prejetega zadetka) ter na vrhu lestvice. Tekmo je odločil mladi Marcel Ratnik. Bravo, ki je stavil na čvrsto obrambo in protinapade, ostaja pri zmagi in dveh porazih.

Po dokaj mirnem uvodu so imeli gosti v 17. minuti lepo priložnost, ko so se pred kazenskim prostorom znašli trije nogometaši v rumenem in le eden v zeleno-belem, toda Simon Nsana se je zapletel.

Sicer pa tudi nadaljevanje ni prineslo posebnih razburjenj, domači kot da bi malce varčevali z močmi, nenazadnje je imel trener Albert Riera zaradi poškodb in bolezni na klopi le šest igralcev.

V 28. minuti je relativno mirno obdobje malce prekinil strela Samuela Pedra s slabih 20 metrov, a je zgrešil cilj. Domači so imeli v končnici polčasa nekoliko več ideje v nogah, toda ta del igre se je končal brez golov in pravih priložnosti. Olimpija je imela le en strel mimo vrat, Bravo pa dva - od tega enega v okvir.

Olimpija je dosegla tretjo zmago. FOTO: Jože Suhadolnik

V uvodu drugega polčasa v 52. minuti je v kazenskem prostoru do strela pri Bravu prišel Martin Kramarič, toda žogo poslal v vratarja Matevža Vidovška, še naprej pa ekipi nista kazali posebej všečne predstave. V 69. minuti pa vendarle malce razburjenja, ko je v zadnjem trenutku Marin Pilj blokiral strel Nsane.

V 73. minuti pa so se razveselili domači navijači, ko je Mustafa Nukić žogo iz bližine poslal pod prečko po podaji Svita Sešlarja z desne strani. Toda sodniki so naknadno zadetek razveljavili zaradi malenkostnega prepovedanega položaja.

Pet minut pozneje pa je Marcel Ratnik poskrbel za regularen zadetek, ko je v mrežo pospravil žogo, ki se je do njega odbila od prečke, kamor jo je po kotu in malce nespretnem posredovanju poslal Gašper Trdin. V 82. minuti je tudi Mario Kvesić poskusil v kazenskem prostoru, Matija Orbanić pa je bil na mestu. Olimpija bo v 4. krogu prihodnjo nedeljo gostovala v Mariboru, Bravo pa bo dan prej gostil Domžale.

1. SNL, 3. kolo:

Petek:

Gorica : Kalcer Radomlje 0:1 (0:1)

Sobota:

Domžale : CB24 Tabor Sežana 1:1 (1:0)

Nedelja:

Olimpija : Bravo 1:0 (0:0)

20.15 Koper : Maribor

20.15 Celje : Mura