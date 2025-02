Olimpija ali Celje, oba ali nobeden? Nagrada je 800.000 evrov.

V nadaljevanju preberite:

Olimpija ali Celje, oba ali nobeden? Povratna dvoboja dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige slovenskima nogometnima kluboma odpirata vrata raja, toda izhodišči sta neugodni: Ljubljančani bodo v Stožicah proti Borcu lovili zaostanek iz Banjaluke z 0:1, Celjani bodo v Nikoziji začeli brez prednosti ali zaostanka (2:2), a je Apoel, v zadnjih letih najboljši ciprski klub, ki mu sicer v tej sezoni ne gre najbolje, rahel favorit.

Napredovanje prinaša 800.000 evrov denarne nagrade in naslednje možne tekmece: Olimpija bi se v osmini finala (6. in 13. marca) pomerila s Fiorentino ali Rapidom, Celje pa z Djurgardnom ali Luganom.

Ni še konec zime, a ima Olimpija (in tudi Celje) pred nosom zgodovinsko priložnost. Lepše skorajda ni bi mogla imeti in vprašanje je, kdaj se ji bo znova ponudila takšna. Še pred tednom dni so bili zeleno-beli proti Borcu v vlogi favorita, po banjaluški zaušnici, ki jim jo je v 91. minuti primazal Slovenec Sandi Ogrinec, so se vrednosti njihovih delnic znižale.

»Kdor bo naredil manj napak, bo zmagal,« je jasno Olimpijinemu trenerju Victorju Sanchezu, ki upa, da so njegovi varovanci svojo kvoto napak že izčrpali v Banjaluki.