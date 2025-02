Olimpija šampionsko, Maribor izločil Celje iz bitke za naslov prvaka

V nadaljevanju preberite:

V kakšnem razpoloženju se bosta Olimpija in Celje pripravljala za četrtkovo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige? V taboru prvakov ne bo mirnih dnevov, po porazu v 20. kolu 1. SNL v štajerskem derbiju proti Mariboru so praktično že oddali naslov. Zeleno-beli so zadržali šampionski ritem, na Bonifiki so po zasuku ohranili šest točk prednosti pred Mariborom.

Na Bonifiki, kjer se najbrž lahko »pohvalijo« z najslabšim igriščem v 1. SNL, v domačem taboru ni bilo srečnih, veliko preveč je bilo jeznih. A Olimpija ni Jadran. »Čestitam Olimpiji za dobro igro in zmago, mi pa, če se bomo branili 90 minut, bomo vedno izgubili tekmo,« se kar ni mogel sprijazniti s preveč obrambnim odzivom moštva izkušeni Celjan v koprskem moštvu Denis Popović. In sprožil nemir!

Še bolj nejevoljni so bili Celjani. Prvaki so izgubili še drugi letošnji derbi in se že poslovili od obrambe naslova. Mariborčani so v Celju do treh točk prišli prvič po 4. decembru leta 2021. »Če že izgubljamo, potem si želim, da bi na takšen način,« si je domači trener Albert Riera najbrž nakopal še več kritikov.