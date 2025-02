Štajerski derbi ura resnice za prvake in Mariborčane, na Bonifiki pa za Koprčane

V nadaljevanju preberite:

Kdo bo poraženec 20. kola v 1. SNL? V drugem letošnjem prvenstvenem dejanju se bodo jutri pomerili favoriti za naslov slovenskega prvaka. Le Šiškarji bodo na delu že danes in nasmiha se jim še druga zmaga, saj so izraziti favoriti proti Ajdovcem. V ospredju bosta štajerski derbi v Celju in koprsko-ljubljanski. Za prvake Celjane in vodilne zeleno-bele sta derbija tudi generalki za četrtkovi prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige.

Celjani so jeseni že bili v položaju, ko bi jih le ena tekma ločila od poloma. Vselej so se rešili in med rešilnimi zmagami sta bili obe proti Mariborčanom. Ti imajo enega »nezemljana«, El Arbija Soudanija. Lahko bi imeli dva, če bi Josipa Iličića pripravljali za šampionski naskok in ne za slovo.

Koper je še najbližje Olimpiji po načinu igre, pragmatičnosti. Ne dopušča veliko, tudi ne kaže veliko, a je trden in organiziran, zato jesenska zmaga v Stožicah ni bila presenečenje.