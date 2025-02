Poplatnik in Baboula aduta Šiškarjev

Nogometaši Brava Big Bang so v 20. kolu Prve lige Telemach premagali Primorje s 3:1 (2:1). Bravo pod vodstvom Aleša Arnola še naprej dobro igra in drži stik z vrhom lestvice. Tokrat je gostil Primorje, ki je Šiškarje jeseni enkrat premagalo, enkrat pa proti njim izgubilo, in ga po zasuku premagal. Tako je niz neporaženosti podaljšal že na sedem tekem.

Ajdovci so prvi zagrozili v drugi minuti, ko je iz ugodnega položaja v kazenskem prostoru zgrešil Dušan Ignjatović. Tudi sicer so bili gosti nevarnejši, še nekajkrat prišli do zaključnih strelov, v 16. minuti pa tudi prišli do enajstmetrovke, ko je Christalino Atemona podrl Žana Beširja v kazenskem prostoru, minuto pozneje pa je z bele točke Mark Gulič dosegel svoj peti gol sezone.

V 31. minuti so prvič nevarneje zagrozili domači, ko je Gašper Trdin poskusil od daleč, Josip Posavec pa je s parado žogo odbil. Tri minute pozneje pa so Ljubljančani izenačili. Najprej je streljal Martin Pečar z leve strani, Posavec je žogo odbil predse, tam pa je že čakal Matej Poplatnik in zadel iz bližine.

V 39. minuti je imelo Primorje priložnost za novo vodstvo, vendar je Gulič po podaji z leve strani pred vrati zgrešil žogo po rahlem predhodnem dotiku Anga N'Guessana. Pet minut pozneje je na drugi strani spet udaril Poplatnik, ki je svoj tretji gol na zadnjih dveh tekmah (skupno peti v sezoni) spet dosegel iz bližine, z leve strani mu je podal Venuste Baboula.

Uvod drugega dela je bil manj razburljiv. Vse bolj pa se Bravu obrestuje prihod Baboulaja, nogometaša iz Centralnoafriške republike, ta je v 63. minuti dvema asistencama dodal še gol na svojih prvih dveh tekmah v slovenski ligi. Posavca je s sicer ne posebej močnim strelom premagal iz bližine po dvojni podaji z Jakoslavom Stankovićem.

Šiškarji so nato dobro nadzorovali tekmo, rdeče-črnim niso ponudili kakšnih zares lepih priložnosti, izjema je bila 86. minuta, ko je Matic Zavnik streljal iz bližine, vendar žogo poslal preveč po sredini gola, tako da jo je Matija Orbanić brez težav ujel.

Izidi 20. kola:

Bravo – Primorje 3:1 (Poplatnik 34., 44., Baboula 63.; Gulič 17./11 m)

17.30 Nafta 1903 – Kalcer Radomlje

sobota:

13.00 Domžale – Mura

15.00 Celje – Maribor

17.30 Koper – Olimpija