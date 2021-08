Olimpija v primeru uspeha s Partizanom ali Sočijem

Slovenski nogometni klubi so dobili morebitne tekmece za četrto kolo kvalifikacij konferenčne lige. Olimpija bo v primeru napredovanja proti Santa Clari v zadnjem kolu igrala proti Sočiju ali Partizanu, Domžalčani pa se bodo v primeru uspeha v tretjem kolu proti Rosenborgu spoprijeli z Rennesom.



V četrtem kolu bo igrala tudi Mura, če ji ne bi uspelo v tretjem kolu kvalifikacij evropske lige proti Žalgirisu. V tem primeru jo bi v zadnjem kolu konferenčne lige čakalaO Priština ali Bodo/Glimt. Enak scenarij čaka HJK Helsinki Filipa Valenčiča; če bi izpadel iz evropske lige proti Neftčiju, se bi v četrtem kolu kvalifikacij konferenčne lige meril z Maccabijem Haifo ali Torshavnom.



V četrtem kolu kvalifikacij konferenčne lige bo igral tudi slabši iz dvoboja med dunajskim Rapidom Dejana Petroviča in Anorthosisom Famagusto Denisa Popovića, tega tam čaka Slask Vroclav ali Hapoel Beršeba.



Kolos Kovalivka Matije Roma bo v primeru napredovanja v tretjem kolu konferenčne lige proti Šahtarju Karagandiju igral s Spartakom Trnavo Dejana Trajkovskega ali Maccabijem Tel Avivom, RFS Žige Lipuščka bi, če bi v tretjem kolu izločil Gent, igral z Rakowom ali Rubinom Kazanom, Rijeka Adama Gnezde Čerina bi v primeru izločitve Hiberniana merila moči z Bohemianom ali Paokom Solunom Jasmina Kurtića, Osijek Maria Jurčevića in Damjana Boharja pa bo v primeru uspeha proti CSKA Sofiji igral proti The New Saints ali Viktorii Plzen.



Prve tekme bodo 19., povratne pa 26. avgusta.

