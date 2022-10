Olimpija v Stožicah še bolj zatemnila realnost Štajercev

V nadaljevanju preberite:

Kje začeti 54. derbi – 12 zmag Olimpije, 20 Maribora, 53:61 –, ki je bil poln privlačnih dogodkov, razburljiv in zanimiv za gledalce, četudi ni bil posebej kakovosten? Neumnosti mariborskega branilca in pobalinskem štartu Svena Šoštariča Karića – k sreči brez hujših posledic za portugalskega napadalca Ruia Pedra – je sledilo povsem neenakovredno nadaljevanje, v katerem so manjkali le domači goli. Tudi zaradi sijajnega mariborskega vratarja Ažbeta Juga. Najboljši odgovor so bile besede in filozofija domačega trenerja Alberta Riere.

»Mi želimo z igro do treh točk, ne želimo čakati na napake tekmecev,« je zadel žebljico na glavico Španec, ki se je naposled pobotal tudi z navijaško skupino Green Dragons – njihove destrukcije (prekinjanje tekme v obdobju premoči domačih in zasuvanje z baklami lastnega vratarja?!) in škode, ki jo delajo, ni vredno omenjati.