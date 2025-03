Mariborčane odpihnila ajdovska burja, Olimpija z Muro

Presenečenje v Ajdovščini. Nogometaši Maribora so po nedeljski zmagi v večnem derbiju proti Olimpiji v Ljudskem vrtu doživeli hladno prho in izgubili proti Primorju z 1:2. Strelca za domače sta bila Haris Kadrić in Matic Zavnik z 11 metrov. Avtogol Tilena Klemenčiča je prinesel izenačenje. Rezultat je šel na roko vodilni Olimpiji, ki bo od 17.30 gostila Muro.

Prva liga Telemach, 25. krog:

Primorje – Maribor 2:1 (Kadrić 8., Zavnik 82./11m; Klemenčič 69./ag)

Olimpija – Mura (17.30)

Čeprav Ajdovci do te tekme v spomladanskem delu niso zmagali, so vseeno nakazali, da lahko prekrižajo račune tudi najboljšim. To so potrdili v obračunu z Mariborom, ki so ga tako še drugič v sezoni premagali ter se še utrdili na mestih, ki so varna pred izpadom v drugo ligo.

Maribor je v Vipavsko dolino prišel s popotnico šestih zmag na zadnjih sedmih ligaških tekmah. Kljub pogumnemu začetku Ajdovcev trenerja Milana Anđelkovića so po petih minutah prvi do nevarnejšega strela prišli gostje prek Alija Reghbe, vendar so v osmi minuti Ajdovci povedli, ko je po podaji Žana Beširja pred vratarja Ažbeta Juga prišel Kadrić, slednji pa je zadel malce z desne strani.

Po mirnem začetku drugega polčasa je v 52. minuti Mark Gulič zadel prečko mariborskih vrat z močnim strelom malce z desne strani, nakar je reagiral tudi trener Maribora Boštjan Cesar in v igro poslal Tetteha in Soudanija. Čeprav igra tudi zatem ni stekla po željah Maribora, pa je ta izenačil v 69. minuti, ko je Klemenčič po podaji z leve strani žogo preusmeril v lastno mrežo.

V 81. minuti pa so gosti doživeli nov šok, saj je sodnik Mihael Antič pokazal na belo piko po tem, ko je Jug naredil prekršek na Kadrićem. V 82. minuti je enajstmetrovko zanesljivo izvedel Zavnik ter postavil končni izid.