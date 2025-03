Olimpija želi pobegniti Štajercem, odgovor bo sledil dan pozneje

Boj za naslov slovenskega nogometnega prvaka je čedalje bolj zanimiv, tako bo tudi v 26. kolu 1. SNL. Kakšno je izhodišče klubov? Celjani ne bodo imeli časa niti za pošteno osvežitev, saj se bodo – po sanjskem koncu gostovanja v Luganu – v nedeljo soočili s tekmeci iz Lendave. Ne smejo si privoščiti novega spodrsljaja, saj jim grozi najmanj eno leto evropskega premora. Albert Riera si je po podvigu v Švici vendarle dal duška: »Izogniti sem se želel le Chelseaju,« je za Šport TV povedal Španec po žrebu četrtfinala konferenčne lige, ki je Štajercem namenil Fiorentino. Svojim varovancem je po tekmi z Luganom dovolil vrček piva ali dva, potem ... »Osredotočili smo se na Nafto.«

Tudi Lendavčani so pridobili samozavest

V ligaški bitki je Maribor sredi tedna potegnil krajšo v Ajdovščini in se znova postavil v nehvaležen položaj. Brez El Arbija Soudanija in Benjamina Tetteha ne gre. Spodrsljaj bo reševal v Ljudskem vrtu proti neugodnemu Kopru, ki je nabrušen po srečni zmagi v Domžalah. Točka v najbolj vznemirljivem dvoboju 26. kola ne ustreza nikomur.

Vodilni Olimpiji je odleglo po zmagi nad Muro, a gostovanje v Domžalah pri Radomljanih, ki so po treh zanesljivih porazih prizemljili Bravo, ne sodi v kategorijo lažjih. Zeleno-beli so dobili opozorilo! Olimpija želi vsekakor pobegniti Mariborčanom, odgovor bo sledil dan pozneje, ko bodo Štajerci gostili Koper. Sobočani in Ajdovci bijejo bitko za prvega v drugi polovici. V zmagah je 1:1. Celje? Tudi Lendavčani so se veselili v četrtek in dobili kanček samozavesti.