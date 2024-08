Trener Rijeke: Olimpijo krasita moštveni duh in odličen trener

V nadaljevanju preberite:

Pred četrtkovo uvodno tekmo zadnjega kola kvalifikacij za konferenčno ligo med nogometaši Olimpije in Rijeke smo se pogovarjali z Radomirjem Đalovićem, ki je natanko pred enim tednom postal glavni trener hrvaških podprvakov. Kako se bo z moštvom lotil izziva tekme z Ljubljančani? Kako jih ocenjuje in kako gleda na medsebojno bližino obeh prizorišč? Obrazložil pa nam je tudi, zakaj Rijeke poleti ni bilo v Kranjski Gori, kjer se je to moštvo pripravljalo vrsto let ....