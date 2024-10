On jo je odslovil na Instagramu, ona njemu vrnila, da ni privesek ali torbica

Kapetan in simbol Bayerna ter dolgoletni nemški reprezentant Thomas Muller in njegova soproga Lisa se razhajata. Veljala sta za zgleden in srečen par.

Galerija Poldrugo desetletje sta bila Baryernov as Thomas Müller in njegova srčna izbranka Lisa tudi zaščitni znak Oktoberfesta. FOTO: Andreas Gebert/Reuters

G. N.

Počilo je, se naslajajo nemški rumeni mediji ure pred nocojšnjim nogometnim super dvobojem med Barcelono in Bayernom. Kot kaže, in tega ne skrivata, sta se po več kot 15 letih razšla Bayernov simbol Thomas Müller ​in soproga Lisa. Priljubljeni nogometaš je svojo srčno izbranko »odslovil« na družbenem omrežju Instagramu. Lisa je že aprila iz svojih omrežij izbrisala vse skupne fotografije. Vmes sta bila videti skupaj. Lisa je moža, s katerim sta se po letu dni prijateljevanja poročila leta 2008, spremljala tudi na evropskem prvenstvu, ni pa je bilo na njegovi poslovilni tekmi od reprezentance. Müller je tudi na tradicionalno druženje nogometašev na Oktoberfestu prišel brez Lise. Bayernov kapetan je že prenehal komentirati namigovanja o razhodu, ki je očiten. »Nisem njegov privesek ali torbica,« pa je bila za televizijsko postajo RTL precej odrezava Lisa.